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La Policía de Carabobo sigue desplegada en la zona sur de la ciudad de Valencia, donde cayó abatido alias Popeye en una intervención legal en la parroquia Miguel Peña. Esto en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

Funcionarios adscritos al Servicio de Investigación Penal (S.I.P.E.C) de la Policía de Carabobo, se encontraban en la zona cuando un sujeto hizo frente a la comisión. Este accionando un arma de fuego quedó herido de bala y llevado a un centro de salud, donde falleció

Los uniformados lograron además la captura de Carlos Enrique Díaz (25), a quien se le incautaron 130 gramos de presunta marihuana. En el mismo operativo realizado en Valles de Mirandita. Este quedó a la orden del Ministerio Público.

Cayó abatido alias Popeye en una intervención legal en Miguel Peña

Evidencias incautadas:

Un arma de fuego tipo revólver.

1 envoltorio de presunta Marihuana (130g).

Resaltó la policía estadal que se encuentra desplegada en cada rincón del estado para garantizar la tranquilidad de las familias carabobeñas. Trabajando de manera articulada con otras dependencias de seguridad por el bien del estado Carabobo.

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