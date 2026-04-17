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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en sus redes sociales alertó a la población sobre lo que es el secuestro virtual. En las redes sociales del comisario general Douglas Rico se dio a conocer el tema.

Esta peligrosa modalidad consiste en que el delincuente te contacta por WhatsApp a través de números internacionales. Donde te solicitan datos personales importantes, luego te amenazan diciendo ser grupos irregulares para que te mantengas en videollamada constante.

El secuestro virtual y lo que dijo el CICPC

Dijo el CICPC, que estos criminales usan tus fotos y con herramientas digitales de inteligencia artificial crean imágenes falsas de ti en peligro. Para posteriormente enviarlas a tu familia exigiendo dinero.

Por ello, el Cicpc te recomienda que no entregues datos familiares a personas desconocidas, no realices pagos bajo presión. Corta la comunicación y verifica el estado de tu familiar directamente.

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