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La salud es algo que debemos cuidar, si estamos saludables tenemos todo para continuar. Si eres hipertenso hay ejercicios para bajar la tensión alta. Por supuesto, debes consultar con tu médico antes de realizarlos.

Los ejercicios más efectivos incluyen la respiración profunda y pausada, las sentadillas en la pared (isométricos) y el ejercicio aeróbico ligero. Estas actividades pueden ayudar a relajar los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial de manera inmediata.

Ejercicios para bajar la tensión alta

Respiración profunda (60 segundos): Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira lenta y profundamente para reducir el estrés y la frecuencia cardíaca.

Sentadillas en la pared, apoya la espalda contra una pared y deslízate hacia abajo hasta una posición de cuclillas (como si estuvieras sentado), manteniendo la espalda recta. Mantén la posición durante 2 minutos, descansa 2 minutos y repite para reducir la tensión rápidamente.

Caminata suave: Una caminata ligera a un ritmo constante ayuda a mejorar la circulación y a reducir la presión arterial.

Ejercicios de estiramiento del cuello: Estirar los músculos del cuello y los hombros puede ayudar a liberar tensión.

Recomendaciones importantes:

Moderación: Evita el ejercicio intenso o de levantamiento de pesas pesadas si tienes la presión muy alta.

Consulta médica: Si la tensión es extremadamente alta o se acompaña de síntomas como dolor en el pecho o dolor de cabeza intenso, busca atención médica de inmediato.

Consistencia: El ejercicio aeróbico moderado (caminar, nadar, bicicleta) durante 30 minutos, de 3 a 5 veces por semana, es la mejor estrategia a largo plazo.

Todo a tu ritmo, lo importante es siempre hacer ejercicios a tu ritmo, tanto las caminatas como el trote debe ser suave.

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