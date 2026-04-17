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Con el objetivo de brindar espacios de calidad para el disfrute de la juventud en la región, la Primera Dama del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, anunció que un total de 3 mil 427 niños y niñas fueron atendidos en el Autobús de Nancy durante el primer trimestre de 2026.

La Primera Dama del estado señaló que los infantes de todo Carabobo fueron beneficiados a través de actividades pedagógicas, recreativas y culturales que combinan el juego con el aprendizaje significativo, distribuidos en 813 visitantes en el mes de enero, 1.545 niños y niñas en febrero y 1.069 durante marzo.

«Estamos felices de ver cómo el Autobús de Nancy sigue creciendo, ya que cada cifra representa a un niño que hoy tiene mejores herramientas para su futuro, gracias a todo el esfuerzo que este equipo hace por el bienestar educativo de los más pequeños», expresó.

Autobús de Nancy durante primer trimestre de 2026

Asimismo, destacó que también se llevaron a cabo diversas jornadas en las diferentes comunidades de los 14 municipios de la entidad que beneficiaron a más de 700 niños y niñas, lo que permite ampliar el rango de acción de este programa a lo largo y ancho de la región.

Nancy de Lacava también indicó que este programa reafirma su compromiso de continuar recorriendo cada rincón del estado durante el resto del año, llevando la unidad móvil a más sectores vulnerables para garantizar que la diversión y la educación lleguen a todos por igual.

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