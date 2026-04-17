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Capturan a un hombre con arma de fuego en Bella Vista

By Lubin Molero
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Detenido con porte ilícito en Valencia
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un ciudadano de 29 años, identificado como R. Liconte, fue detenido en el sector Bella Vista I, parroquia Miguel Peña de Valencia, por el delito de porte ilícito de arma de fuego.

Durante un patrullaje en la calle La Ceiba, funcionarios de la policía estadal interceptaron al sujeto mientras se desplazaba a pie. Tras realizar la inspección corporal de rigor, los efectivos localizaron un arma tipo escopeta calibre 44. Además, de una empuñadura sintética y un cartucho sin percutir ocultos entre su vestimenta.

Detenido con porte ilícito en Valencia

Tras incautar la evidencia y capturar al sospechoso, los oficiales trasladaron el procedimiento al centro de coordinación policial para su registro.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía 7ma, fue notificado del suceso para dirigir las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades penales.

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