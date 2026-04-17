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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció oficialmente que el Mundial 2026 marcará un hito histórico al incluir, por primera vez, un show de medio tiempo.

A diferencia de las tradicionales ceremonias de clausura que preceden al pitazo inicial, esta nueva iniciativa busca replicar el formato del Super Bowl de la NFL. El show se realizará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey en alianza con la organización Global Citizen. Según confirmó el directivo tras una convención de socios comerciales en Dallas.

Show medio tiempo en el Mundial

Además del espectáculo musical, Infantino reveló planes para transformar Times Square en el epicentro de las celebraciones durante el último fin de semana del torneo, incluyendo eventos masivos para el partido por el tercer puesto y la gran final.

La decisión representa un giro estratégico en la comercialización del evento. Alejándose de la sobriedad habitual de los descansos de 15 minutos para ofrecer una experiencia de entretenimiento extendida. La FIFA busca maximizar el impacto mediático del Mundial en suelo americano.

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