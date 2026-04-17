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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó este viernes 17 de abril la designación del doctor Carlos Alvarado como nuevo ministro del Poder Popular para la Salud.

Alvarado, médico egresado de la UCV, retorna a un cargo que ya ocupó entre 2018 y 2022, periodo en el que gestionó la estrategia nacional frente a la pandemia del COVID-19. Hasta hoy, el funcionario se desempeñaba como presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cargo que asumió el pasado mes de enero.

Carlos Alvarado es Ministro de Salud

El ajuste en el gabinete ejecutivo implica la salida de Nuramy Gutiérrez, quien lideró el ministerio apenas tres meses tras ser nombrada el 19 de enero.

Según el anuncio realizado a través de canales oficiales, Gutiérrez pasará a desempeñarse como rectora de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías.

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