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Un perro policía de la división antidrogas perteneciente a la CPNB incautó un cargamento de 27,316 kilogramos de presunta droga denominada «base» en el estado Lara.

El procedimiento se realizó en un punto de control de la autopista Lara-Portuguesa. Donde los agentes detuvieron una camioneta Chevrolet doble cabina para una revisión de rutina.

Pese a que el vehículo no mostraba irregularidades a simple vista, la reacción de uno de los ejemplares caninos alertó a los oficiales sobre la presencia de sustancias sospechosas en la estructura superior del automotor.

Perro policía antidrogas en Lara

Tras una inspección minuciosa, los funcionarios localizaron un doble fondo diseñado en el techo del vehículo, donde permanecían ocultos 39 envoltorios tipo panela.

Por este hecho fue detenido un hombre de 46 años, quien conducía la unidad al momento del hallazgo. Los oficiales trasladaron la evidencia y al sospechoso al comando policial para iniciar el proceso legal.. Quedando el caso bajo la jurisdicción del Ministerio Público.

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