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El gobierno de Irán abre el tránsito de naves comerciales a través del estrecho de Ormuz, según informó el canciller Abás Aragchi.

La apertura del canal, uno de los puntos estratégicos más importantes para el comercio petrolero mundial, está sujeta al cumplimiento de un protocolo de navegación coordinado por la Organización de Puertos y Marítima persa. Tras el anuncio, el precio del barril de crudo Brent cayó por debajo de los 90 dólares por primera vez desde marzo, reflejando una distensión en los mercados energéticos.

Irán abre el estrecho de Ormuz

Pese a la apertura comercial, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) impuso condiciones estrictas para la navegación: los barcos no militares solo podrán utilizar las rutas designadas por Teherán y deberán contar con un permiso previo de la Armada del CGRI.

Así mismo, se mantiene la prohibición total para el tránsito de buques militares por el estrecho. Esta flexibilización operativa se mantendrá vigente mientras dure el actual acuerdo de alto al fuego, permitiendo el flujo de mercancías bajo vigilancia militar iraní.

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