Con el objetivo de facilitar la regularización de documentos y ofrecer atención directa a los conductores en todo el territorio nacional, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), anuncia el cronograma de operativos especiales de trámites vehiculares que se llevarán a cabo durante la próxima semana.
Esta jornada masiva abarcará 10 estados del país, habilitando sedes estratégicas para la gestión de licencias, registros y asesorías técnicas.
Cronograma de atención
Los usuarios podrán acudir a los siguientes puntos estratégicos, según la fecha y entidad correspondiente:
– Lunes 20 y martes 21 de abril
Trujillo (20/04): Municipio Miranda, Centro Comercial Morillo, avenida Miranda, sede del Concejo Municipal.
Yaracuy (20/04): San Felipe, Terminal de Pasajeros de Independencia.
Distrito Capital (21/04): Plaza Venezuela, Torre Banhorient, sede del Consejo Federal de Gobierno.
Yaracuy (21/04): San Pablo, Colegio de Médicos, frente a la Plaza Bolívar.
– Miércoles 22 de abril
Sucre: Cumaná, Castillo San Antonio de la Eminencia.
Nueva Esparta: Altagracia, sede de la Alcaldía de Gómez.
Bolívar: San Félix, Centro Comunitario Los Batallones.
Miranda: Carrizal, Salón Simón Bolívar de la Alcaldía del municipio.
– Jueves 23 y viernes 24 de abril
Anzoátegui (23/04): Puerto La Cruz, Centro Comercial El Cordón (antiguo Teatro Canaima).
Falcón (23/04): Coro, sector Conejal La Montañita.
Miranda (23 y 24/04): Macaracuay, Centro Portugués.
Yaracuy (24/04): San Felipe, Redvital Makro, avenida Intercomunal.
Lara (24 y 25/04): Barquisimeto, Centro Comercial Arena Plaza, en la «Expo Conducir al Día».
Táchira (24/04): La Tendida, U.E. Rafael María Parra.
– Sábado 25 de abril
Distrito Capital: Caricuao, sector UD7, Bloque 8 (Ruiz Pineda).
Cabe destacar, que estos operativos forman parte del compromiso institucional para garantizar la seguridad vial y la legalidad de los datos vehiculares de todas y todos los venezolanos.
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