Compartir

El Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) puso en funcionamiento su nueva aplicación digital «SeniatVzla» para trámites y descargar el riff.

La plataforma tiene como objetivo simplificar los procesos administrativos y reducir los tiempos de respuesta para los contribuyentes. A través de esta herramienta, los usuarios registrados pueden consultar y descargar de forma directa su Registro de Información Fiscal (RIF) actualizado. Así como visualizar el cronograma tributario y localizar las dependencias físicas más cercanas para gestiones que requieran presencialidad.

Aplicación SeniatVzla para trámites y RIF

La aplicación se encuentra disponible para su descarga en la tienda Google Play Store. Para utilizar las funciones del sistema, los contribuyentes deben ingresar con el mismo usuario y clave que utilizan habitualmente en el portal web de la institución.

Según informó el ente recaudador a través de sus canales oficiales, esta medida busca digitalizar las solicitudes más comunes y facilitar el cumplimiento de los deberes formales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SENIAT (@seniat_oficial)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Irán reabre el paso a buques comerciales por el estrecho de Ormuz bajo condiciones de Tregua