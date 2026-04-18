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Un sujeto identificado como Oscar Luis Rojas Rojas, fue detenido al transportar un becerro de parrillero en la parroquia El Pao, estado Cojedes.

Los Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron al ciudadano identificado por el presunto traslado ilícito de ganado. El procedimiento se ejecutó luego de que habitantes de la zona alertaran a las autoridades sobre el transporte irregular de un animal. Al interceptar al sospechoso, los efectivos constataron que trasladaba a una cría de ganado atada en la parte posterior de una motocicleta modelo SBR, de color azu.

Detenido por transportar un becerro de parrillero

Cuando los oficiales abordaron al conductor, el hombre no presentó la guía de movilización ni los documentos legales para el traslado de semovientes.

Ante la falta de permisos legales, los funcionarios procedieron a la aprehensión de Rojas Rojas y a la retención preventiva tanto del vehículo como del animal. Los oficiales pusieron el caso a la orden del Ministerio Público para iniciar las investigaciones pertinentes.

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