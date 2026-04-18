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El estadio La Cartuja de Sevilla será el escenario este sábado 18 de abril para la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, donde jugadores venezolanos se hacen presente.

El compromiso destaca por la participación de los internacionales vinotinto Jon Mikel Aramburu, lateral derecho del conjunto donostiarra, y el mediocampista Yangel Herrera. La escuadra de San Sebastián llega al duelo con su plantilla estelar descansada, buscando reeditar el título conseguido ante los colchoneros en 1987, mientras que el equipo dirigido por Diego Simeone afronta el reto tras un intenso desgaste físico en la Champions League.

Venezolanos en la final de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid intentará poner fin a una racha de 13 años sin levantar este trofeo, apoyándose en la ofensiva de Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Por su parte, la Real Sociedad confía en la solidez defensiva de Aramburu y el liderazgo de Mikel Oyarzabal para asegurar el campeonato.

En Venezuela, la expectativa es alta debido a la representación nacional en ambos costados del campo. El partido podrá sintonizarse a través de la pantalla de Venevisión.

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