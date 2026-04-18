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En el municipio Cruz Paredes las autoridades viales de Barinas reportaron el choque entre un caballo y un autobús de Expresos Los Llanos. El accidente dejó al equino fallecido la noche del pasado miércoles 15 de abril de 2026.

Este es el segundo hecho vial que se registra en esa entidad en menos de una semana con un animal. Ya anteriormente se había informado de un hecho similar en el municipio Alberto Arvelo Torrealba.

El conductor del expreso impactó contra el animal en el sector Los Comunales en la Autopista General José Antonio Páez. El autobús iba con destino a Caracas, cuando se encontró al animal en la vía.

Reportaron choque entre un caballo y un autobús en Barinas

El bus llevaba un total de 28 pasajeros, además del conductor y el colector los cuales salieron ilesos del accidente. Al sitio llegaron comisiones de Protección Civil como funcionarios de la PNB Tránsito.

Se pudo conocer que el autobús sufrió daños en la parte delantera como en el parabrisas. Los conductores han reportado presencia de animales en todo el país. En el estado Carabobo en la Autopista Sur un autobús chocó contra un ganado.

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