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Un hombre quedó detenido en Guacara por presunta agresión física. La información la dio a conocer la Policía Municipal mediante sus redes sociales. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público del estado Carabobo.

Funcionarios de la policía municipal de Guacara, en labores de vigilancia en el punto de responsabilidad Traki, atendieron la denuncia de dos ciudadanos. Quienes manifestaron haber sido víctimas de una agresión física minutos antes, indicando quien había sido el agresor.

Hombre quedó detenido en Guacara por agresión física

El hecho ocurrió en la Avenida Este-Oeste de la 2da Etapa de la urbanización Ciudad Alianza. Según el relato de las víctimas, Jhonneiker J.C.Q. de 26 años de edad, sin mediar palabras, propinó un golpe en el rostro al ciudadano.

Al intentar intervenir, la ciudadana pareja de este, también fue agredida en el rostro. El cuerpo policial procedió a realizar las actuaciones correspondientes para garantizar la justicia y la integridad de los afectados.

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