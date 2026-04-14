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El Precio del dólar BCV hoy 19 de marzo de 2026 se encuentra ya en la banda de los 470 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que la tasa válida es 477,62 bolívares y el euro en 559,20 bolívares.

Para este miércoles el valor del dólar será de 478,58 bolívares y el euro en 564,97 bolívares.

Mientras que la onza de oro sigue en un costo de 4.789 dólares y en un precio aproximado el gramo en 164 dólares. El “metal precioso” sigue siendo uno de los indicadores más buscados a diario en la economía.

En un costo de 112,64 dólares se mantiene el precio del barril de petróleo. Este indicador se ha mantenido ahora sobre los 99 dólares en adelante. Esto debido al fuerte conflicto que hay en el Medio Oriente.

Mientras que el precio del bitcoin se mantiene en el mundo en un costo de 74.253,78 dólares. Este escaló un poco luego de la caída que ha tenido donde ha estado cerca de los 66 mil dólares. Ahora parece tener un repunte.

Dólar BCV hoy 14 de abril de 2026, noticias del petróleo venezolano

La gran noticia de la situación del mercado petrolero para Venezuela no fue el descenso de la producción al cierre del primer trimestre, sino el incremento de 64% en el último mes del precio del crudo Merey 16, referente venezolano en la cesta OPEP, que promedió durante marzo en 85,92 dólares por barril.

Este salto del precio del crudo venezolano es, obviamente, resultado del impacto generado por la guerra en el Oriente Medio.

La información oficial del Gobierno venezolano indicó que la producción petrolera nacional en 1.095.000 barriles diarios (bd), con un aumento de 75.000 barriles por día (bpd) en comparación con febrero.

El bombeo petrolero de Venezuela promedió 1.013.000 barriles diarios durante el primer trimestre de 2026, 118.000 bd o 10,43% inferior a la extracción de crudo nacional al cierre de 2025, según la información directa del Gobierno nacional.

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