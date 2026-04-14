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Dos sujetos señalados como supuestos integrantes de un GEDO que opera en Las Palmitas fueron detenidos este lunes 13 de abril con presunta droga en Valencia.

La aprehensión se ejecutó en el Sector 15 de la parroquia Rafael Urdaneta, cuando una comisión de la policía estadal avistó a los individuos con actitud evasiva. Durante la revisión corporal de rutina, los uniformados hallaron tres envoltorios de presunta marihuana con un peso aproximado de 49,19 gramos ocultos entre las pertenencias de los sospechosos.

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Detenidos con droga en Las Palmitas Valencia

Tras incautar la sustancia ilícita, los funcionarios trasladaron a los ciudadanos al Centro de Coordinación Policial La Isabelica para identificarlos y procesarlos.

Los funcionarios notificaron el caso a la Fiscalía con competencia en drogas. Este ente formalizará la imputación e investigará los nexos de los detenidos con bandas locales.

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