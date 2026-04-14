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La delegación de Venezuela estrenó el medallero de oro en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 gracias a la actuación de Rosalvick Aguilar.

La nativa de Bejuma, estado Carabobo, obtuvo la medalla de oro en la categoría de -44 kilogramos tras derrotar en la final a la brasileña Laiane Timbira. El combate se decidió en «golden score» al minuto con 31 segundos mediante un yuko, permitiendo que el himno nacional sonara por primera vez en el Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino durante esta jornada inaugural del judo.

Oro para Venezuela en los Suramericanos de la Juventud

Aguilar, quien ocupa el puesto 31 del ranking mundial cadete, llegó a la final tras despachar en cuartos a la uruguaya Luisana Ramírez por doble wazari y vencer en semifinales a la ecuatoriana Daniela Rodríguez.

Por su parte, el barquisimetano Nelson Martínez sumó una presea de plata para el país en la categoría de -55kg. Luego de ceder por ippon en el combate final ante el argentino Juan Álamo. Con estos resultados, el judo venezolano asegura sus primeros podios en la cita continental. Mejorando sus registros de ediciones anteriores y consolidando el inicio de la competencia en territorio panameño.

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