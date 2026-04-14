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Representantes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la transnacional estadounidense Chevron firmaron este lunes 13 de abril una serie de acuerdos destinados a incrementar la operatividad de sus empresas mixtas.

El encuentro, celebrado en el Salón Sol del Perú, en Miraflores, contó con la presencia de la directiva de Chevron. Encabezada por Mariano Vela, y las autoridades de la estatal petrolera. El objetivo principal de estos convenios es optimizar la producción cruda mediante la inversión y asistencia técnica de la compañía extranjera. Fortaleciendo la alianza estratégica entre el Ministerio de Hidrocarburos y el sector privado.

PDVSA y Chevron firman acuerdos

Durante la jornada, la ministra de Hidrocarburos, Paula Enao, firmó una resolución que otorga derechos para el ejercicio de actividades primarias en el campo petrolero Ayacucho 8, perteneciente a la empresa mixta Petropiar.

Este paso legal busca delimitar las áreas de explotación y agilizar la extracción en la Faja Petrolífera del Orinoco. Con la ratificación de estos compromisos, el Ejecutivo busca asegurar el cumplimiento de las metas de producción nacional. Así como estabilizar los ingresos por concepto de exportaciones energéticas.

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