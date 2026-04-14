Compartir

Un aficionado del Barcelona Sporting Club recibió una sanción de por vida para ingresar a los estadios de Ecuador tras proferir insultos de xenofobia contra el estratega venezolano César Farías.

La medida fue confirmada este lunes 13 de abril por la dirigencia del equipo y las autoridades de la LigaPro. Luego de revisar el material audiovisual del último encuentro disputado en Guayaquil. Durante el incidente, el seguidor lanzó ataques cargados de xenofobia dirigidos a la nacionalidad del técnico y a su entorno familiar. Hecho que motivó una respuesta inmediata de las instancias disciplinarias.

Sanción de xenofobia a César Farías

Tras la agresión, César Farías se pronunció a través de sus canales oficiales. Rechazando el odio en las gradas y exigiendo que el hecho no quedara impune. La sanción marca un hito en la normativa del fútbol ecuatoriano, que busca erradicar la discriminación de los recintos deportivos mediante la tolerancia cero a este tipo de conductas.

Con esta decisión, la liga ecuatoriana refuerza los protocolos de seguridad y respeto hacia los profesionales extranjeros. Sumando este caso a las recientes denuncias de otros directores técnicos sobre la violencia verbal en los campeonatos regionales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas