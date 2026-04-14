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Capturado en Barquisimeto sujeto solicitado por presunto femicidio cometido en México

By Lubin Molero
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Capturado en Barquisimeto tras femicidio en México
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un sujeto fue capturado en Barquisimeto, por funcionarios del Cicpc al presentar solicitud por un femicidio agravado ocurrido en México. El sujeto quedó identificado como Óscar Alexis Pérez Fernández, de 22 años.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector La Arboleda, parroquia Catedral del municipio Iribarren, luego de que las investigaciones de campo permitieran ubicar al sospechoso en la entidad larense.

Sobre el detenido pesaba una orden de aprehensión emitida por el Tribunal Sexto de Control del Área Metropolitana de Caracas, vinculada al asesinato de Eva Luna Méndez Chávez, ocurrido en marzo de 2024 en México.

Capturado en Barquisimeto tras femicidio en México

De acuerdo con el reporte oficial, Pérez Fernández presuntamente atacó a la víctima con un arma blanca en medio de una disputa personal. Posteriormente este retornó a Venezuela a través de pasos irregulares con el objetivo de evadir a la justicia internacional.

Las autoridades informaron que aún se mantienen las labores de búsqueda para dar con el paradero de un hermano del detenido, quien es investigado por su presunta complicidad. El caso fue puesto a disposición del Ministerio Público para iniciar el proceso judicial correspondiente.

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