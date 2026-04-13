Compartir

Este lunes 13 de abril, tras maniobras inusuales y avisar a torre de control sobre un aterrizaje de emergencia, se reportó como desaparecido un avión en Bolivia. La aeronave privada cubría la ruta entre La Paz y el aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz.

De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la aeronave con matrícula CP-3243 despegó a las 08:31 a.m. y perdió comunicación apenas 16 minutos después.

Los sistemas de vigilancia detectaron que, cerca de las 09:00 a.m., el avión comenzó a realizar maniobras en forma de órbitas. Se encontraba al norte de Cochabamba antes de que su señal se volviera intermitente.

Avión desaparecido en Bolivia

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que el último registro de ubicación se obtuvo alrededor de las 11:00 a.m., situando a la nave a unas 76 millas de Cochabamba.

Tras confirmarse la pérdida total del contacto, se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento en la zona radial 045, donde se concentran los esfuerzos de rastreo. Hasta el momento, no han confirmado el número de personas a bordo ni las posibles causas de las irregularidades en el vuelo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Capturado en Puerto Cabello con un facsímil de arma de fuego