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El General en Jefe Vladimir Padrino López fue nombrado este lunes 13 de abril como el nuevo Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.

Delcy Rodríguez informó la designación a través de su canal de Telegram. La presidenta (E) detalló que el oficial gestionará la producción agrícola y el abastecimiento nacional.

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Padrino López asume este cargo tras dejar el Ministerio de la Defensa el pasado 18 de marzo. Su gestión en ese despacho se extendió por más de una década.

Vladimir Padrino López ministro Agricultura

Con este ajuste, Julio León Heredia deja la cartera de Agricultura para asumir nuevas funciones dentro de la administración pública. El cambio busca, según la información oficial, profundizar la diversificación del modelo económico y fortalecer el control sobre las políticas de tierras en el país.

Tras el anuncio realizado hoy 13 de abril, se espera que en las próximas horas se concrete el proceso de entrega y recepción del ministerio. Marcando el inicio de una nueva etapa administrativa para el General en Jefe dentro del gabinete ejecutivo nacional.

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