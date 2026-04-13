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Una autobús volcó la tarde de este lunes 13 de abril por accidente en el kilómetro 84 de la Autopista Regional del Centro (ARC), dejando un saldo preliminar de al menos 15 personas lesionadas.

El siniestro se produjo en el tramo correspondiente al sentido Maracay – Caracas, lo que ha generado una fuerte retención vehicular en la zona. Comisiones de Tránsito Terrestre y cuerpos de rescate se desplazaron al lugar del evento para brindar los primeros auxilios a los afectados y coordinar el traslado de los heridos hacia los centros asistenciales más cercanos.

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Accidente de autobús en la ARC este Lunes

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas que originaron la pérdida de control del vehículo colectivo, aunque se mantienen las labores de despeje de la vía.

Efectivos de seguridad vial custodian el área para prevenir otros incidentes mientras se realizan las maniobras de retiro de la unidad accidentada.

El reporte de los heridos permanece bajo evaluación médica. Mientras, los usuarios de la autopista reportan lentitud en el flujo de vehículos debido al despliegue de los equipos de emergencia.

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