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La mañana de este lunes 13 de abril, falleció un motorizado tras impactar por accidente contra la batea de una gandola en Puerto Cabello. El hombre, fue identificado como Armando José Mijares Medina, de 57 años, de profesión gandolero.

El siniestro se registró en la autopista La Sorpresa – El Palito, específicamente a la altura de la urbanización Vistamar en el municipio Puerto Cabello.

Mijares, quien se desplazaba en una unidad marca Empire color azul (placas AA2Y180J), colisionó contra el vehículo de carga pesada color naranja por causas que aún están bajo investigación de las autoridades.

Accidente motorizado contra Gandola

Tras el fuerte impacto, los paramédicos auxiliaron al motorizado y lo trasladaron de emergencia al Hospital Dr. Adolfo Prince Lara. Lamentablemente, el hombre falleció poco después debido a la gravedad de sus lesiones.

De manera preliminar, las autoridades presumen que el asfalto mojado, producto de las lluvias registradas en el litoral carabobeño, pudo haber influido en el accidente. Funcionarios de tránsito realizaron el levantamiento del hecho para determinar las responsabilidades correspondientes.

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