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Capacitación sobre gestión de riesgo y primeros auxilios en CAI Carabobo. La misma se realizó con el objetivo de garantizar una atención oportuna a la población neurodivergente en la región, organizada por la Gobernación del estado Carabobo.

Victoria Castañeda, presidenta del CAI Carabobo, señaló que durante esta jornada, los trabajadores del recinto recibieron una formación en diversas áreas como control, emergencias, manejo de extintores, primeros auxilios físicos y psicológicos, lo que permitirá atender de manera inmediata cualquier eventualidad que pueda presentarse.

“Seguimos realizando capacitaciones que ayuden a fortalecer nuestra atención a nuestros pacientes, donde reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros niños”, expresó.

Asimismo, destacó que desde la institución se mantendrán en constante formación en aras de trabajar unidos por el bienestar de la población neurodivergente, en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Capacitación sobre gestión de riesgo y primeros auxilios en CAI Carabobo

Por su parte, Gerardo Amanau, funcionario de Protección Civil encargado del área de primeros auxilios físicos, indicó que este tipo de jornadas fortalecen las alianzas institucionales y ayuda a que los trabajadores tengan conocimientos sobre el abordaje de cualquier tipo de novedad.

“Es importante seguir haciendo este tipo de formaciones, ya que se debe tener la noción de nuestro actuar ante cualquier circunstancia, es por eso que es sumamente primordial que el personal conozca sobre los primeros auxilios, debido a que estos permiten no solo atender, sino estabilizar cualquier situación que pueda presentarse”, dijo.

Con estas capacitaciones, el personal de CAI Carabobo fortalece sus estrategias en garantizar un trato oportuno a la juventud con neurodivergencia de la entidad.

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