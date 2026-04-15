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Cumpliendo con el compromiso de optimizar los servicios públicos en la capital carabobeña, la Alcaldía de Valencia, a través de la Dirección de Servicios y Obras Públicas, ha iniciado un operativo de mantenimiento mayor en la red de aguas servidas del Eje Norte de la ciudad, acción que ameritará el cierre temporal de la Av Bolívar, a la altura del Elevado de El Viñedo, sentido Naguanagua-Centro, este miércoles 15 de abril a partir de las 08:00 de la mañana.

Bajo los lineamientos del Gobernador Rafael Lacava y la Alcaldesa Dina Castillo, con la supervisión directa de equipos especializados de la Dirección de Servicios y Obras Públicas de la Alcaldía de Valencia, las cuadrillas de Vacuum se encuentran desplegadas en la Avenida Bolívar, sector El Viñedo, realizando labores correctivas de gran impacto, que en este caso beneficiarán a más de 1000 familias de la zona norte.

Estas acciones forman parte del plan estratégico para atender tramos críticos y asegurar el correcto funcionamiento del sistema de aguas servidas en dicho sector de la ciudad.

Abordaje estratégico

Hasta el momento, las cuadrillas han logrado intervenir con éxito siete puntos estratégicos dentro del Circuito 9 (Parroquia San José), ejecutando las siguientes acciones:

Diagnóstico y mantenimiento: Revisión técnica profunda de la red.

Destape de infraestructura: Limpieza efectiva de bocas de visita y cachimbos.

Alcance social: Este despliegue garantiza una mejora directa en la calidad de vida de más de 1.000 familias de la zona.

Exhorto a la colectividad y conductores

Ante el desarrollo de esta fase del plan de saneamiento, debido al uso de maquinaria pesada y ante la presencia de personal obrero en la vía pública, la Alcaldía de Valencia hace un llamamiento a los usuarios, usuarias, transportistas y conductores que transitan por el sector El Viñedo a tomar las siguientes previsiones:

Utilizar vías alternas para evitar el congestionamiento vehicular. Respetar rigurosamente las señalizaciones de seguridad dispuestas en el área de trabajo. Planificar sus tiempos de traslado, previendo posibles retrasos durante la ejecución de las obras.

Estos trabajos de envergadura son el resultado de una gestión articulada que prioriza la atención al pueblo, gracias al respaldo del Gobernador Rafael Lacava, bajo las directrices de la Alcaldesa Dina Castillo y en estrecha coordinación con la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, siguiendo el camino trazado por el Presidente Constitucional Nicolás Maduro.

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