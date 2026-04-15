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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este martes 14 de abril al subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Haustveit, para una reunión estratégica en Caracas.

El encuentro tuvo como objetivo principal ratificar el interés mutuo por garantizar la estabilidad energética. Así como fomentar una arquitectura de negocios basada en el beneficio compartido. Durante la reunión, se destacó la apertura del país a corporaciones como ExxonMobil y ConocoPhillips. Además de resaltar el acuerdo estratégico firmado recientemente con Chevron para potenciar la producción.

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Reunión Venezuela y Estados Unidos

En el marco del diálogo, la mandataria encargada fue enfática al solicitar al Gobierno estadounidense el cese de las medidas coercitivas para permitir el desarrollo pleno de las inversiones extranjeras.

Rodríguez puntualizó que el sector energético requiere seguridad jurídica sólida, argumentando que las licencias temporales no ofrecen la proyección necesaria para los inversionistas debido a su naturaleza transitoria.

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