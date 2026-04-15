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Retraso vehicular generó el incendio de un autobús de transporte público la tarde de este martes 14 de abril en la carretera Panamericana, específicamente en el tramo de la recta de Las Minas, San Antonio de Los Altos.

El incidente, registrado frente al centro comercial La Casona en sentido Caracas-Los Teques, movilizó a los cuerpos de bomberos y autoridades viales, quienes procedieron al cierre total de la arteria para sofocar las llamas. Pese a la magnitud del incendio, los organismos de seguridad confirmaron que no se reportaron personas heridas durante el evento, aunque la unidad de transporte sufrió daños materiales totales.

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Incendio de Autobús en San Antonio

Debido a las labores de refrescamiento y remoción de la unidad, el tránsito que conecta a la capital con los Altos Mirandinos sufrió una fuerte congestión vehicular en plena hora pico.

Los conductores debieron ser desviados por vías alternas y a través de los estacionamientos de locales comerciales adyacentes mientras se restituía el paso de forma progresiva.

Para el cierre de esta jornada, las autoridades han logrado despejar parcialmente la vía. Sin embargo, recomiendan precaución a los usuarios debido a los remanentes de aceite y escombros en el pavimento durante esta noche de martes.

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