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El Gobierno de Francia inició un análisis jurídico para determinar la viabilidad de prohibir el único concierto de Kanye West en territorio galo, pautado para el 11 de junio en el estadio Vélodrome de Marsella.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, lidera la revisión de las vías legales ante la preocupación por las reiteradas declaraciones antisemitas y de apología al nazismo realizadas por el músico estadounidense. Esta acción se suma al rechazo expresado por el alcalde de Marsella, Benoît Payan. Quien, ha sido enfático en negar espacios a figuras que promuevan el odio desinhibido en la ciudad mediterránea.

Prohíben concierto Kanye West

La posible restricción en Francia ocurre apenas una semana después de que el Gobierno británico confirmara la prohibición de entrada al rapero de 48 años. Lo que forzó la cancelación de su participación en el Wireless Festival de Londres. A pesar de que West atribuyó su comportamiento pasado a episodios de salud mental. Además ofreció disculpas públicas en enero, sin embargo, las autoridades europeas mantienen una postura de tolerancia cero frente a sus mensajes.

Mientras se define su estatus en Francia, la gira mundial ‘Ye Live Concert Tour’ mantiene en agenda su presentación en España para finales de julio, bajo una estricta vigilancia de los organismos internacionales.

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