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El Titanic se hundió la madrugada del 15 de abril de 1912 a las 2:20 tras chocar contra un iceberg en el Atlántico Norte. El impacto causó grietas en el casco que inundaron cinco de sus compartimentos.

Superando el diseño de seguridad que permitía flotar con solo cuatro inundados. La proa se inundó, elevando la popa hasta que el barco se partió y hundió. Colisión con iceberg: El 14 de abril, el buque chocó con un iceberg que rompió el casco, no por una gran fisura, sino por la separación de las planchas y remaches.

Fallo de diseño y materiales: Los remaches de baja calidad y el acero del casco, que se volvió frágil por las bajas temperaturas del agua, contribuyeron a la rápida inundación.

¿Por qué se hundió el Titanic?,

Compartimentos estancos superados: El iceberg rompió seis compartimentos (aunque la fuente 4 menciona cinco), superando el límite de seguridad de cuatro diseñado para el barco.

Velocidad y condiciones: A pesar de las advertencias de hielo, el barco no redujo significativamente la velocidad.

Falta de botes salvavidas: La escasez de botes salvavidas, sumada a la falta de protocolos de emergencia adecuados, resultó en una pérdida de más de 1.500 vidas.

El hundimiento dejó aproximadamente 1,496 a 1,517 personas muertas, lo que representa alrededor del 68% de las 2,200-2,224 personas a bordo. Solo unas 700-712 personas sobrevivieron al desastre marítimo, siendo la mayoría de las víctimas causadas por hipotermia en el Atlántico Norte.

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