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Se cumplen 69 años del adiós de Pedro Infante, el ídolo mexicano falleció joven, a los 39 años en un accidente aéreo. Un día como hoy 15 de abril de 1957 fallecía cuando piloteaba un avión Liberator Express C-87.

La tragedia que enlutó a México y al continente, fue momentos después del despegue, cayendo en el patio de una casa en Mérida, Yucatán. La estrella de cine que le quedaba todo un mundo por delante murió de forma inmediata.

Pedro murió calcinado, y fue reconocido por una esclava de oro, había llegado temprano al aeropuerto y tenía un avión de carga el cual se desplomó a tierra. Infante era uno de los actores y cantantes más queridos de todo el continente.

Fallas técnicas en la aeronave durante el despegue, fueron las causas del trágico accidente. Sus restos fueron reconocidos también por una placa de metal en su frente, secuela de un accidente aéreo previo en 1949.

Impacto: Su muerte provocó un luto nacional sin precedentes en México, siendo sepultado dos días después en el Panteón Jardín ante miles de seguidores. Infante, famoso por películas como Nosotros los pobres, era un apasionado de la aviación y ya había sobrevivido a otros incidentes aéreos antes del fatal suceso.

El adiós de Pedro Infante

Era 1950 cuando el cantante y actor mexicano Pedro Infante estuvo en Valencia. El actor y cantante mexicano visitó Venezuela varias veces; y la capital del estado Carabobo estuvo en su agenda.

Para aquellos años el actor y cantante era una de las grandes estrellas del continente, sus películas y canciones sonaban en todas partes. Es por ello que estuvo de gira en Valencia, Caracas además de Barquisimeto, Portuguesa y Barinas.

En todas las visitas el mexicano supo bromear con la prensa quienes afirmaban que estaba enamorado de una venezolana. Pero el cantante y actor le decía a los periodistas que estaba enamorado era de Venezuela.

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