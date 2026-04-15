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Conoce a fondo qué es la Dendrofobia

By Danny Valdiviezo
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Dendrofobia
Foto: Unidiversidad.

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Danny Valdiviezo
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La fobia específica a los árboles se conoce como dendrofobia. Sí, el miedo se centra específicamente en el tamaño imponente, la altura o la sensación de ser aplastado por árboles grandes, puede estar relacionado con la megalofobia (miedo a objetos grandes).

Dendrofobia: Miedo irracional e intenso a los árboles, sus ramas, raíces o todo lo relacionado con ellos. Raíces, formas del tronco, olor, entre otras cosas, de hecho esta se perfilaba mucho en los cuentos de terror.

Megalofobia: Fobia a los árboles grandes, montañas, edificios u objetos de grandes dimensiones.

Hilofobia o Xilofobia: Miedo a los bosques o a la madera.

Síntomas: Ansiedad extrema, taquicardia, sudoración y evitación de lugares boscosos o parques.

Las personas con dendrofobia pueden experimentar ataques de pánico al estar cerca o pensar en árboles. El tratamiento habitual incluye terapia de exposición y enfoques psicológicos.

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