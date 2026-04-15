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Un hombre quedó en libertad en Falcón, luego que su hermana hiciera una grave denuncia sobre su hermano. Esta había dicho que este le había propuesto darle alimentos a cambio de tener sexo. Gregory José Vargas Nápoles había sido acusado injustamente.

La mujer indicó que este supuestamente se había mostrado desnudo por la casa. Pero la acusación terminó siendo una simulación de hecho punible. Luego que las autoridades investigaran el caso, descubrieron que el sujeto era inocente de dicha acusación.

El caso ocurrió en el sector Cruz Verde en Coro, estado Falcón, la hermana había hecho la denuncia ante la policía. Luego de las investigaciones el hombre fue puesto en libertad y recibido por todo lo alto por sus vecinos.

Quedó en libertad en Falcón

La detención de Vargas se había hecho viral, muchas páginas de noticias habían reseñado el caso. Que ahora dio un cambio luego de las averiguaciones, Chespy como es conocido el hombre fue excarcelado.

Vargas Nápoles había quedado detenido desde la noche del domingo hasta ayer en horas de la noche. Vargas fue aplaudido al ser dejado en libertad, goza del aprecio de los vecinos por ser una persona colaboradora.

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