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Recuperar el poder adquisitivo, uno de los objetivos de la Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales

By Danny Valdiviezo
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Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales

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Danny Valdiviezo
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Recuperar el poder adquisitivo de bienes y servicios será uno de los objetivos de la Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales y Sociales. Esta semana la presidenta encargada Delcy Rodríguez instaló la misma.

Otro de los temas será el de la condición de un ingreso indexado a los trabajadores, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas. En la misma participan varios sectores entre ellos trabajadores, empleadores además de pensionados y jubilados.

«Junto a representantes de los sectores público y privado, trabajadoras, empleadores, pensionados y jubilados. Hemos instalado la Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales y Sociales”, dijo la mandataria encargada.

Instalada Mesa de Diálogo Nacional para recuperar el poder adquisitivo

“En este primer encuentro escuchamos sus principales propuestas y analizamos el impacto del bloqueo económico en la clase trabajadora y en las empresas de nuestro país”; comentó Rodríguez.

“Deseo que este espacio nos permita avanzar en la defensa de los derechos laborales de los trabajadoras. Así como recuperar las actividades económicas; y construir desde la unión nacional un futuro sostenible, con más empleo, mayor inversión y equilibrio, para toda la nación”.

Como es conocido, la semana pasada la presidenta encargada hizo el anuncio que para el 1º de mayo se hará un ajuste salarial.

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SourceMinisterio de Economía y Finanzas
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