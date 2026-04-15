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La encargada de negocios de Estados Unidos Laura Dogu dijo que su asignación temporal en el país está llegando a su fin. Hoy miércoles 15 de abril mediante un comunicado dio a conocer sobre su salida.

Indicó la diplomática norteamericana que pronto regresará a su puesto anterior como Asesora Política Exterior del Jefe de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Agradeció al presidente Donald Trump como al Secretario de Estado, Marco Rubio.

«Por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela, y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico. Mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países», dijo Dogu.

Encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu

En su lugar, estará ahora John Barrett quien próximamente llegará a Venezuela para estar desempeñarse como el encargado de los negocios de Estados Unidos en Caracas. Dogu lideró el trabajo que se comenzó a hacer entre ambos países.

Resaltó Dogu que el equipo que está en la Embajada de Estados Unidos en la capital venezolana seguirá avanzando. Esto en el plan de 3 fases del Presidente y del Secretario durante esta nueva etapa de relaciones entre EEUU y Venezuela.

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