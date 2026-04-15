Compartir

El plan de racionamiento en 20 estados del país de Corpoelec sería una noticia falsa. Dicho plan que muchos medios se han hecho eco sobre el, y que tiene el logo de la empresa y donde se nombra a varios estados no ha sido publicado en las redes sociales de la corporación.

En el mismo se habla de racionamientos eléctricos por bloques en 20 estados del país. Dicha información no ha sido emitida directamente por la empresa que se encarga de la electricidad en el país.

Plan de racionamiento en 20 estados del país de Corpoelec

“Esta información no ha sido notificada en las cuentas oficiales de la compañía ni por ninguna entidad o funcionario del Estado”, dijo el medio El Diario. Desde finales de marzo está circulando la misma, pero sería una información falsa.

“De acuerdo con el medio de verificación Cotejo, no existe evidencia de que Corpoelec haya emitido un anuncio de este tipo. Asimismo, el equipo de El Diario hizo una revisión en las plataformas del ente, pero no se halló ninguna información relacionada”, dijo El Diario.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas