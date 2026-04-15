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Un Bono de cinco dólares en Patria en abril comenzó a pagarse desde hoy, informó la Plataforma hoy en horas de la mañana. Dicha ayuda forma parte de las entregas que hace el Gobierno nacional a distintos sectores.

La Plataforma Patria inició la entrega de la Beca Universitaria correspondiente al mes de abril 2026 para los estudiantes de educación superior. El monto a pagar será de 2.660 bolívares a los estudiantes.

Ya ayer comenzó la entrega del Bono Contra la Guerra Económica abril 2026 a los trabajadores de la administración pública. Mientras que se espera luego dicha bonificación para los jubilados públicos y los pensionados.

Bono de cinco dólares en Patria en abril

También ayer se conoció que los abuelos estarán recibiendo el Bono Contra la Guerra Económica el próximo 21 de este mes. Al igual que el monto de la pensión del mes de mayo de 2026.

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Se espera por otras bonificaciones entre ellos los estipendios de Chamba Juvenil como de Somos Venezuela. De igual modo, los últimos bonos de fin de mes, Corresponsabilidad y Formación, además de Cuadrantes de Paz y Cultores Populares.

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