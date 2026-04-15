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Omar Vizquel sigue esperando una llamada de Leones del Caracas, en el reciente juego de la Liga Monumental el excampocorto indicó que sigue a la espera. Vizquel está claro y quiere ser el mánager de los melenudos para la próxima campaña.

Hasta ahora el Caracas no ha nombrado a una persona para la gerencia deportiva, primer paso, para la venidera zafra. Y luego dicho gerente sería el que nombre el estratega, ya hace unas semanas se dijo que José Alguacil había terminado su ciclo con Caracas.

Se pudo conocer que el Caracas había conversado con el excareta magallanero, Robinson Chirinos para el puesto de gerente deportivo. Mientras que hubo conversaciones con Francisco Cervelli, mánager que llevó a Italia a puestos de clasificación en el Clásico Mundial para que los dirija.

Omar Vizquel sigue esperando una llamada del Caracas

Vizquel por su parte ya ha indicado varias veces que quiere dirigir al equipo de la capital. Los fanáticos caraquistas en su mayoría esperan que el excampocorto que brillara en las Mayores sea el mánager.

El excampocorto dijo en una oportunidad que otros equipos de la LVBP lo habían llamado para que dirigiera, pero que su sueño sigue siendo ser el mánager del Caracas. Equipo con el que jugó en la LVBP.

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