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Una vaguada en niveles medios de la troposfera mantendrá nubosidad en varias zonas del país. El pronóstico fue dado a conocer por el meteorólogo Luis Vargas en horas de la mañana de hoy miércoles.

“Lo que seguirá produciendo abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable sobre todo en áreas de Zulia, los Andes, Centro Occidente y Llanos Occidentales. Igualmente se esperan lluvias moderadas en Amazonas, sur de Bolívar y Guayana Esequiba”, dijo.

Vaguada en niveles medios de la troposfera

“Estas generadas por la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical y el patrón de vientos en altura. Para el resto del territorio nacional es posible que se originen lloviznas dispersas o chubascos ocasionales”, comentó Vargas

Desde ayer se ha mantenido nubosidad en los estados centrales, entre ellos Aragua, Carabobo, Cojedes, Yaracuy, Miranda entre otros. Como se han reportado lluvias como lloviznas en algunas zonas tanto del centro como del sur del país.

A pesar de las primeras lluvias el calor persiste, las temperaturas altas han estado presentes desde principios de año. Se espera que con la llegada del invierno el clima cambie a temperaturas más frescas.

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