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El clima hoy 21 de abril de 2026, nos indica que se esperan altas temperaturas. Desde tempranas horas de la mañana habrá sol radiante en algunas zonas del país, entre ellos los estados Aragua, Carabobo como Miranda.

Según el reporte del INAMEH, indica nubosidad parcial y algunas zonas poco nubladas en buena parte del territorio nacional; igualmente, se resaltan mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos, algunos con descargas eléctricas al *sur de nuestra Guayana Esequiba.

Como en los estados Bolívar, Amazonas, Falcón, Lara y norte del Zulia, en horas de la mañana. Probable nubosidad en horas de la tarde, y lluvias en horas de la noche. En los estados del sur del país como en los estados andinos.

En horas de la tarde se espera nubosidad fragmentada y algunas zonas parcialmente nubladas, pudiéndose observar cielo con escasas nubes en partes de *Nororiente*; así mismo se pueden observar mantos nubosos acompañadas de precipitaciones en áreas de *nuestra Guayana Esequiba.

Clima hoy 21 de abril de 2026

Las altas temperaturas estarán entre 37 y 39 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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