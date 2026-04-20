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Ya el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dio el anuncio oficial a los abuelos. El pago de la pensión de mayo del Ivss será mañana 21 de abril de 2026, dijo hace minutos el Seguro en su cuenta en Instagram.

“¡Atención, pensionadas y pensionados! Este martes 21 de abril se realizará el pago correspondiente al mes de mayo de 2026. Sugerimos utilizar la banca electrónica para realizar sus transacciones de manera rápida y segura”.

Pensión del mes de mayo del Ivss

Se espera que mañana se haga oficial también pago del bono Contra la Guerra Económica el cual estaría en el orden de los 21 mil bolívares.

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