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Nuevamente hay duelo en Hollywood, el cine vuelve a estar en luto ahora con la muerte de otra estrella. El actor Patrick Muldoon de Melrose Place falleció hoy a los 57 años dijeron medios californianos.

La estrella de cine como de series sufrió un infarto repentino, Muldoon estaba entusiasmado con su participación en una producción de varios capítulos. Pero falleció dejando un hondo pesar entre los actores de Hollywood.

Los colegas del actor lamentaron la muerte y lo detallaron como una persona llena de energía. Muy cuidadosa de sus papeles y siempre dedicado al séptimo arte como a las películas y actores. Era considerado un consejero dentro de las obras donde participaba.

Además de Melrose Place estuvo en series como Days Of Our Lives, la cual le abrió muchas puertas en otras producciones. Esta serie fue una de las más populares en varios países del mundo.

Murió el actor Patrick Muldoon de Melrose Place

También tuvo una destacada participación en la película de ciencia ficción, Starship Troopers en 1997. Esa película pudo catapultarlo a ser uno de los actores más apreciados de ese género además de uno de los de mayor fama.

En Melrose Place estuvo haciendo el papel de Richard Hart, donde ganó mucha fama y reconocimiento. Había estado activo y siempre a la orden de directores como de actores para estar en las películas y series.

Muldoon tuvo una carrera sólida en el cine y la televisión, desde los años noventa estuvo en buenas producciones. Algunas de ellas lo llevaron al cine, donde su trabajo era reconocido por muchas personas.

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