Compartir

El artista venezolano dio su punto de vista en las redes sociales hace minutos desde España. Carlos Baute luego de los cánticos del evento en Madrid, pidió perdón. Mediante sus redes sociales hoy lunes dijo que no es una persona racista.

“Soy fiel creyente de que hacer las cosas bien es lo que te permite tener una vida plena. Hoy es un día para reafirmar quién soy y los valores con los que he vivido siempre. Toda la vida le he cantado al amor, a la vida y a la unión”, dijo el interprete de “Colgando en tus Manos”.

“No soy racista. Soy un cantante que ama a su país, a su familia y a Dios. Este sábado me dejé llevar por la emoción de un momento muy fuerte… y también sé reconocer cuando algo no estuvo bien”, dijo.

Carlos Baute luego de los cánticos del evento en Madrid, “No creo en el insulto como camino”

“Venezuela ha vivido durante muchos años momentos difíciles, donde el respeto muchas veces ha faltado. Y aun así, siempre he creído en mantenerme desde el lado de los valores, el respeto y la unión”, comentó.

“Reitero mis disculpas por las formas, pero no por mis valores ni por lo que represento y mucho menos por lo que pienso. Mi compromiso sigue siendo el mismo”, destacó.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas