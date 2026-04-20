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En la Autopista del Este como en la Autopista Valencia Puerto Cabello reportaron hechos viales ayer domingo 19 de abril de 2026. Dos accidentes de moto en Carabobo dejaron un total de tres lesionados Ambos hechos fueron atendidos por el Grupo de Rescate Naguanagua.

Dos sujetos a bordo de una moto sufrieron un accidente en el kilómetro 165 de la Autopista del Este. Uno de los hombres presentó posible fractura de clavícula y el otro ciudadano presentaba múltiples escoriaciones.

Siendo trasladados a centros asistenciales por unidades de Invialca y ambulancias del 0800 Bigote. Estos hechos viales se suman a los que han ocurrido en lo que va de mes de abril del presente año.

Dos accidentes de moto en Carabobo

Mientras que en la Autopista Valencia Puerto Cabello un sujeto resultó lesionado en el kilómetro 171 luego de la pérdida de control de vehículo clase moto con caída. Presentando lesiones en extremidad inferior; siendo trasladados a centro asistencial por unidad ambulancia de Invialca.

Desde Noticias24Carabobo hacemos el llamado a los conductores a transitar con prudencia y responsabilidad en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normas impuestas por el INTT.

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