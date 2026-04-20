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Aunque no se ha hecho oficial la fecha para el pago de la próxima bonificación se estima que la misma se haga efectiva mañana martes 21 de abril o esta semana. Los abuelos se encuentran a la espera del anuncio.

Los pensionados en el Bono Contra La Guerra Económica de abril ya tienen un monto probable. Aunque el mismo no sea oficial pudiera estar en el orden de los 27.724 bolívares, teniendo en cuenta que los adultos mayores cobran al cambio BCV un monto de 58 dólares.

Ya tanto el personal de la administración pública como los jubilados empezaron a cobrar el monto desde la semana pasada. Los empleados públicos cobran 150 dólares y los jubilados un total de 133 dólares, ambos al cambio BCV.

Pensionados en el Bono Contra la Guerra Económica de abril

Por su parte, quedarían tres bonificaciones por cobrar en el mes, siendo estos el Bono Corresponsabilidad y Formación para empleados de nóminas especiales. El Bono Cuadrantes de Paz y el Bono Cultores Populares.

Estos bonos se pagan en los últimos días de cada mes, quedando entonces el Bono único Familiar por pagar. Este se cancela siempre a principio de mes por parte de la Plataforma Patria.

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