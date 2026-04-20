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Willson Contreras la sacó del parque luego de un lanzamiento alto (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Willson Contreras la sacó del parque

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Danny Valdiviezo
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El nacido en Puerto Cabello sigue mostrando su poder en el estadio de los Medias Rojas de Boston. Un solo swing le bastó para tener otro cuadrangular en esta temporada, su cuarto de la campaña, esta vez en el «Monstruo Verde».

Willson Contreras la sacó del parque, luego que el umpire principal cantara strike a un lanzamiento alto. Contreras iba a reclamar el lanzamiento y optó fue por quedarse callado y esperar el próximo envío del dominicano Framber Valdez. Cuando Valdez lanzó a la goma, el criollo optó por hacer contacto y botarla del parque.

Willson Contreras la sacó del parque

El árbitro de la primera base estuvo a punto de detener la acción antes del cuadrangular. Pero Contreras optó por hacer swing y olvidar el lanzamiento anterior. De esta manera pudo sacar la bola y dar la vuelta al cuadro.

A pesar del dantesco cuadrangular de Contreras, los Medias Rojas no pudieron con los Tigres de Detroit y perdieron 6×2. Contreras en cuatro visitas al plato ligó el cuadrangular para sumar una de las dos carreras de los bostonianos.

«Siempre sueñas con dar un jonrón aquí, pero sacarla por encima del ‘Monstruo’ es algo que te eriza la piel. Sabía que Valdez me atacaría con su sinker y solo busqué hacer un contacto sólido hacia esa banda», dijo Contreras.

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