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La Liga Mayor de Beisbol Profesional empezó por todo lo alto el fin de semana en el país, con entrada libre para toda la fanaticada. Marineros de Carabobo en 2026 conquistó su primer lauro de la temporada.

Los flibusteros dieron cuenta por abultado marcador de los Líderes de Miranda 18×17 en lo que fue la segunda jornada de la Liga. Carabobeños y Mirandinos se midieron en lo que fue un duelo de ofensiva con varios deslices de los monticulistas de ambas novenas.

En la primera entrada Yoel Yanqui abrió los números del encuentro con un vuelacercas al jardín central que impulsó las dos primeras luego de un sencillo de Deivi Muñoz. Con este jonrón, Yanqui se convirtió en el segundo máximo jonronero histórico de la liga por debajo de su compañero de equipo Edgardo Fermín que es poseedor de 31 bambinazos.

Marineros de Carabobo en 2026 conquistó primer triunfo en la Liga Mayor

La respuesta de los Líderes fue reactiva e inmediata luego de que en la parte baja del mismo inning Miguel Aparicio y Allan Cerda conectaran par de jonrones. Para tomar ventaja local de 3 carreras por 2.

Para el tercer episodio, Edgardo Fermín conectó el segundo cuadrangular de Marineros, su 31 en su registro personal y el primero de “El Soldado” en la zafra de 2026. Sin embargo, Miranda sumó tres carreras más tras un boleto a Ademar Rifaela, un error defensivo y conexiones de Oscar Rangel y Wilkerman García, colocando el juego 6-3.

En el cuarto tramo, José Tello bateó un jonrón solitario por el jardín izquierdo. En el quinto, Yoel Yanqui anotó tras sencillo de Edgardo Fermín. Por su parte, José Peroza conectó un cuadrangular para Líderes en la baja del quinto ante los envíos de Carlos Betancourt.

Durante el sexto inning, Alexfri Planez impulsó a Ramón Cabrera con un doble. Líderes respondió con jonrón de dos carreras de Jomar Reyes. En la séptima entrada, Marineros empató las acciones 10-10 tras un sencillo de Fermín, un triple de Carlos Santiago y un lanzamiento descontrolado (wild pitch) que permitió a Santiago anotar desde la tercera base.

Más del encuentro

Los mirandinos recuperaron el control en el cierre del séptimo y octavo inning ante el relevo naval, llegando a la última instancia con ventaja en la pizarra, pese a un cuadrangular de Robert Pérez Jr. en la parte alta de la octava entrada.

En el noveno episodio, Marineros inició una secuencia de bases por bolas y sencillos de Johan López y Giovanni Rivero. Deivi Muñoz conectó doble para anotar una. Seguido de un elevado de sacrificio de Yanqui. Con las bases llenas, Robert Pérez Jr. y Bryant Flete recibieron pelotazos que trajeron dos carreras más.

Marineros de Carabobo después de sumar su primera victoria de la zafra emprenderá rumbo a la carretera para disputar par de jornadas en La Guaira y una en Caracas. El próximo duelo naviero será ante Delfines en el Jorge Luis García Carneiro de La Guaira este martes.

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