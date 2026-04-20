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Nubosidad y poca brisa en los estados centrales, especialmente en los estados Aragua, Miranda como en Carabobo. El estado del tiempo hoy 20 de abril de 2026 en Venezuela nos indica nubosidad parcial en horas de la mañana en el centro del país.

El país amanece con nubosidad fragmentada y algunas zonas poco nubladas; asimismo, se puede observar mantos nubosos acompañados de precipitaciones al sur de Venezuela y en zonas de *nuestra Guayana Esequiba.

Como en el sur de Bolívar/Amazonas, norte de Guárico, Barinas, Portuguesa, Lara, partes de Falcón, Mérida, Trujillo y Zulia. Esto en horas de la mañana de hoy lunes 20 de abril indicó el INAMEH en su primer boletín.

En horas de la tarde se esperan lluvias en la región llanera comprendida en los estados Portuguesa y Barinas. Al igual que en la región andina en los estados Trujillo, Barinas como en Mérida. Mientras se esperan chubascos en Yaracuy, sur de Lara y parte de Cojedes.

No se descartan lluvias en los estados del centro del país en horas de la tarde como en horas de la noche. Poca brisa en los estados centrales, excepto en zonas altas del estado Miranda y región capital.

El oleaje en el litoral central se mantendrá en una altura de un metro y metro y medio. Al igual que en el litoral occidental, solo se esperan algunas lloviznas en horas de la mañana en la región insular.

Estado del tiempo hoy 20 de abril de 2026 en Venezuela según el INAMEH

Temperaturas sobre los 37 grados y 39 grados en estados como Guárico, Anzoátegui, Monagas y Bolívar. Sobre los 34 grados en algunas zonas del centro del país, Aragua, Carabobo como en los estados occidentales.

Ocho grados se esperan en horas de la madrugada en las zonas montañosas del estado Mérida. En zonas de montaña del centro del país se esperan cerca de 25 grados en horas de la madrugada.

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