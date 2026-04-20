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Se mantiene activa la alerta de tsunami luego que se reportara un movimiento telúrico hoy lunes 20 de abril de 2026 en el continente asiático. El terremoto de 7 grados en Japón tuvo como epicentro la costa de Sanriku con una magnitud de 7.6 grados en la Escala de Richter.

El temblor fuerte tuvo una profundidad de 10 kilómetros dijo la Agencia Meteorológica de Japón. La Agencia emitió las alertas de Tsunami para las costas de Hokkaido como para Fukushima, entre otras zonas.

Indicó la Agencia que las olas pudieran ser de tres metros en esta parte de ese país, por el cual bomberos como grupos de emergencia se mantiene activos. Hasta ahora se desconoce si el sismo ha producido daños en zonas costeras.

Terremoto de 7 grados en Japón activó alerta de tsunami

Las autoridades han pedido los habitantes de las áreas donde se sintió el sismo que busquen sitios seguros. Mientras que la primera ministra Sanae Takaichi indicó que se creó un equipo multiemergencia para brindar el apoyo necesario a los habitantes.

Japón está en la zona conocida como Anillo de Fuego, una de las áreas sísmicas de mayor actividad en el mundo. Es por ello que se reportan sismos de alta intensidad, la mayoría de sus infraestructuras son diseñadas para enfrentar dichos movimientos telúricos.

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